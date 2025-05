PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Vogliamo rilanciare il partenariato franco-tedesco”. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa congiunta con il nuovo cancelliere tedesco, Friedrich Merz, all’Eliseo. “La nostra missione per l’Europa non è possibile se la Francia e la Germania non si coordinano sui temi principali, sugli investimenti, sulla difesa, sull’energia, sullo spazio. Noi lavoreremo mano nella mano, senza ingenuità, con un obiettivo comune e con coordinamento totale del nostro staff”, ha detto Macron. “Ci possono essere dei disaccordi o anche un disallineamento degli interessi, perché è normale, ma noi li risolveremo e vogliamo anche coordinarci sul mercato del lavoro, sulla fiscalità. Su tutte queste sfide vogliamo rilanciare il partenariato franco-tedesco”, ha aggiunto. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato nominato ieri dal parlamento federale. La visita odierna a Parigi è dunque la prima dall’inizio del suo mandato.

“Proporremo alle nostre organizzazioni, ai patronati, ai sindacati, agli economisti, alle forze politiche, di lavorare insieme per mettere in opera una roadmap comune e anche un’azione comune per quanto riguarda l’immigrazione”, ha spiegato: “Abbiamo adottato il patto sull’asilo e vogliamo armonizzare perfettamente tutto ciò per un quadro europeo funzionante. Vogliamo rafforzare anche le nostre frontiere e cooperare in questo tema è particolarmente importante”.

Rivolgendosi a Merz, Macron ha detto di essere lieto “dell’ambizione che abbiamo deciso di portare avanti insieme e anche dell’onore che mi fai di iniziare il mandato proprio qui a Parigi. So anche che avremo l’onore di quest’estate di riunirci, tirando le somme del lavoro che lanceremo sin da domani, e di avere il primo consiglio franco tedesco. Questo ci permetterà di raccogliere i frutti di questa roadmap che abbiamo stabilito oggi”.

“Abbiamo concordato di rafforzare la nostra programmazione nazionale di difesa e allo stesso modo armonizzare i nostri progetti di acquisizione e parlare di tutte le questioni legate alla sicurezza e alla difesa”, ha invece detto il nuovo cancelliere Friedrich Merz. “E’ chiaro che l’Ucraina può contare sulla Germania e sulla Francia contro l’aggressione russa e vorrei dire molto chiaramente che il presidente (degli Stati Uniti Donald Trump) ha il nostro pieno sostegno quando si tratta di mettere fine a questa guerra in Ucraina”, ha concluso.

