ROMA (ITALPRESS) – “E’ una giornata importante, siamo chiamati a discutere sui temi della competitività, partiamo dai rapporti di Mario Draghi e Enrico Letta, in vista del consiglio europeo di marzo, il nostro obiettivo è favorire il fatto che il consiglio dia alla commissione europea delle chiare cose da fare, anche per frenare una burocrazia che sta superando quello che è il proprio ruolo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa in occasione dell’incontro informale sulla competitività dei leader dell’Ue.

“I temi della competitività sono molti, mi concentrerò, a nome dell’Italia, sui prezzi dell’energia – ha aggiunto Meloni -. Servono delle risposte a livello nazionale, ma anche a livello europeo. C’è poi la questione del mercato unico, della semplificazione, c’è la questione dell’automotive”.

“In questo momento c’è sicuramente una convergenza con il cancelliere Merz su molti temi, stiamo rafforzando la nostra collaborazione bilaterale, ma non è qualcosa che si fa contro qualcuno, la Francia partecipa al tavolo sulla competitività, in questa fase c’è sicuramente un rilancio nelle relazioni di Italia e Germania. In questa riunione non abbiamo affrontato il tema degli eurobond – ha aggiunto Meloni -. Vorrei che si proponessero, in vista del prossimo Consiglio cose concrete da fare, la prima è sui prezzi dell’energia”. “Quella degli eurobond è una delle grandi questioni sulle quali l’Europa discute da tempo e le posizioni sono molto diversificate, personalmente sono favorevole, ma qui in Europa il dibattito è uno dei più divisivi

“Nell’Unione Europea le alleanze sono variabili, ci sono materie sulle quali si fa gruppo con alcune nazioni ma bisogna parlare con tutti, tentare di escludere qualcuno è sempre un errore, soprattutto in un’organizzazione come l’Unione Europea. Il problema che abbiamo è che molto spesso le indicazioni che diamo alla commissione non sono chiare – ha aggiunto Meloni – e se non sono chiare, si perdono”.

