ROMA (ITALPRESS) – L’Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (Andisu) organizza per la

settimana prossima, a Trieste, un incontro tra la governance dei soggetti che si occupano della tutela del diritto allo studio universitario in tutta Italia. L’appuntamento arriva nel particolare momento in cui il caro affitti degli alloggi privati ha richiamato l’attenzione sull’importanza della tutela del diritto allo studio. I lavori si svolgeranno giovedì prossimo, 22

giugn, presso la Sala Multimediale Tiziano Tessitori.

All’evento nazionale prenderanno parte il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; la presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (Cnsu), Alessia Conti; il dirigente dell’ufficio VI della direzione generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

del ministero dell’Università, Enrico Montaperto.

Previsti anche gli interventi di Alessia Rosolen, assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, Francesco Svelto, delegato della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e rettore dell’Università di Pavia, Giuseppe Catalano, docente Università La Sapienza-Roma, Antonio Di Donato, direttore generale Unità di Missione per l’Attuazione degli interventi del Pnrr del Mur, Elena Atzeni, Integration Associate per Unhcr.

“Un importante appuntamento nazionale che abbiamo voluto svolgere

per illustrare le evoluzioni, sfide e i risultati nella tutela del Diritto allo Studio strategico per il futuro del nostro Paese”, sottolinea il presidente di Andisu, Alessio Pontillo.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

