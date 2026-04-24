Incontri istituzionali sulle priorità strategiche per il settore immobiliare

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso di questa settimana il presidente della Fiaip Fabrizio Segalerba ha avviato una serie di incontri istituzionali con esponenti di diverse forze politiche. In particolare, Maurizo Lupi (Noi Moderati), Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle) e Marzo Rizzo (Democrazia Sovrana e Popolare). Un confronto “aperto e e trasversale, che conferma il ruolo attivo della Federazione nel dialogo con il decisore politico, condizione indispensabile per trasformare le istanze della categoria in interventi concreti”, si legge in un post sul profilo X della Fiaip.

Al centro degli incontri, alcune priorità strategiche per il settore immobiliare e per la tutela dei cittadini: la riforma della legge professionale degli agenti immobiliari; la revisione della legge 431/98, con la richiesta di inserire gli agenti immobiliari nelle commissioni per la definizione dei canoni concordati; l’ampliamento dell’ambito di applicazione dei contratti transitori; l’aggiornamento della legge 392/78, oggi non più adeguata al contesto attuale; la digitalizzazione degli archivi comunali delle pratiche urbanistiche, per velocizzare l’accesso agli atti e immettere sul mercato immobili preventivamente qualificati, a garanzia della trasparenzala riforma della legge professionale degli agenti immobiliari.

E ancora la revisione della legge 431/98, con la richiesta di inserire gli agenti immobiliari nelle commissioni per la definizione dei canoni concordati; ‘ampliamento dell’ambito di applicazione dei contratti transitori; l’aggiornamento della legge 392/78, oggi non più adeguata al contesto attuale; la digitalizzazione degli archivi comunali delle pratiche urbanistiche, per velocizzare l’accesso agli atti e immettere sul mercato immobili preventivamente qualificati, a garanzia della trasparenza. Particolare attenzione è stata posta sul ruolo degli agenti immobiliari nelle commissioni per i canoni concordati, oggi riservate ai soli rappresentanti di proprietari e inquilini. Fiaip rivendica con forza il valore degli agenti immobiliari quali unici soggetti realmente super partes e unici, per ruolo e attività, a conoscere il mercato immobiliare nella sua reale dinamica quotidiana.

“L’interlocuzione con tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, rappresenta una scelta precisa. Perché senza il decisore politico non è possibile incidere realmente. Fiaip continua a lavorare con determinazione per rafforzare il ruolo della professione e contribuire alla costruzione di un mercato più trasparente, equilibrato e moderno”, conclude il post.

– Foto ufficio stampa FIAIP –

(ITALPRESS).