Inclusione e inserimento occupazionale di persone con disabilità, protocollo d’intesa tra Regione e Associazione Aias

BOLOGNA (ITALPRESS) – Favorire l’accesso al mercato del lavoro delle persone con disabilità disoccupate da almeno 12 mesi, attraverso un percorso innovativo di affiancamento continuativo e personalizzato. E’ quanto si propone il protocollo di intesa tra Agenzia regionale per il lavoro, Ufficio di Collocamento mirato di Bologna e Aias Bologna Onlus, grazie alla metodologia del Supported Employment (occupazione affiancata) prevista dal progetto europeo Support.

L’intervento di accompagnamento non si limita alla fase di inserimento, ma segue l’intero sviluppo professionale, grazie al coinvolgimento di job coach e altre figure di supporto che facilitano sia l’apprendimento delle mansioni che l’integrazione nel contesto organizzativo.

“L’obiettivo è ampliare le opportunità e rendere i contesti professionali sempre più accessibili– afferma l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia-. Questo accordo con Aias Bologna Onlus, un’associazione attiva da anni sul territorio, segna un passo avanti concreto per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità”.

Presente da molti anni al fianco delle persone con disabilità e dei loro familiari, Aias Bologna Onlus (Associazione Italiana Assistenza Spastici) metterà a disposizione le proprie competenze in ambito socioeducativo e riabilitativo, contribuendo alla progettazione e all’accompagnamento dei percorsi, mentre l’Agenzia regionale per il lavoro garantirà la facilitazione del rapporto tra domanda e offerta di lavoro e la promozione di campagne di comunicazione rivolte ai datori di lavoro presenti sul territorio regionale. Il protocollo definisce obiettivi, ruoli e modalità operative della collaborazione, con particolare attenzione alla costruzione di percorsi accessibili e sostenibili, alla formazione degli operatori coinvolti e al monitoraggio degli esiti della sperimentazione.

L’accordo costituirà anche una base per future progettualità comuni, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche e rafforzare le politiche attive per l’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

– Foto IPA Agency –

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