Inaugurata all’ospedale di Argenta nel Ferrarese una nuova risonanza magnetica

BOLOGNA (ITALPRESS) – Una nuova risonanza magnetica di ultima generazione che permetterà analisi più veloci ed efficaci in particolare riguardo all’ambito muscolo-scheletrico. A inaugurarla questa mattina all’ospedale “Mazzolani Vandini” di Argenta (Fe) il presidente della Regione, Michele de Pascale, insieme al sindaco, Andrea Baldini, e alla direttrice generale delle Aziende sanitarie ferraresi, Nicoletta Natalini. La risonanza magnetica è una strumentazione di ultima generazione da 1,5 Tesla, acquisita grazie ai fondi Pnrr per un valore di 1,3 milioni di euro. La sua specializzazione è particolarmente significativa e si integra con l’indirizzo dell’ospedale di Argenta, nel quale è presente un’area di Ortopedia gestita dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, che vi opera in convenzione con l’Ausl di Ferrara, rappresentando un’eccellenza consolidata. La nuova risonanza magnetica, che sostituisce una dotazione tecnologica precedente e meno aggiornata, è stata consegnata a fine dicembre dopo una serie di interventi tecnici e impiantistici per i quali i lavori sono terminati a fine novembre 2025 e che hanno richiesto un investimento di 920mila euro, in parte finanziati con il Pnrr e in parte dalla stessa Ausl. L’area dedicata alla Rmn, già utilizzata come spazio per degenza, è stata completamente trasformata per accogliere la nuova apparecchiatura e i relativi spazi di supporto. Sono state eseguite approfondite indagini strutturali sul solaio del piano terra, finalizzate alla verifica dell’idoneità statica per l’installazione dell’apparecchiatura a risonanza magnetica. L’area operativa si compone della sala esame, dei locali di preparazione/risveglio e dei locali di supporto.

“I fondi Pnrr rappresentano un’opportunità irripetibile per rafforzare la nostra sanità pubblica e attrezzarla di infrastrutture e tecnologie all’avanguardia– sottolinea de Pascale-. Questo di Argenta ne è un ottimo esempio: la nuova risonanza magnetica si integra perfettamente con la vocazione dell’ospedale e permetterà un salto di qualità nelle prestazioni, rappresentando anche un proficuo gioco di squadra con altre strutture della nostra regione. L’Emilia-Romagna- conclude il presidente– è una delle Regioni più in linea con gli obiettivi previsti dal Pnrr e questo ci permetterà a breve di avere decine di nuovi macchinari di ultima generazione con un notevole beneficio per i pazienti e le loro famiglie”. Nel complesso sono oltre 43mila le prestazioni di diagnostica per immagini (risonanze, tac, ecografie, mammografie) che ogni anno vengono effettuate al ‘Mazzolani Vandini’, di cui oltre 3.500 risonanze, a supporto sia dei pazienti ricoverati sia di esterni per specialistica ambulatoriale e screening. Di questi, circa diecimila esami sono per pazienti dello Ior. L’Ospedale di Argenta è oggetto di un importante piano di interventi edilizi finalizzati alla riqualificazione e all’ammodernamento della struttura. Uno degli interventi principali riguarda la demolizione di corpi di fabbrica esistenti e la costruzione di un nuovo padiglione, che ospiterà aree di degenza, spazi per attività ambulatoriali e servizi tecnici aggiornati, contribuendo a una più efficiente organizzazione logistica e assistenziale.

Il nuovo fabbricato, oltre a migliorare la sicurezza sismica, sarà un padiglione ‘green’, con limitato consumo energetico. A seguito della riorganizzazione, gli altri corpi di fabbrica verranno destinati ad attività di tipo ambulatoriale e diurno. Il nuovo edificio si svilupperà su due piani: al piano terra il Pronto soccorso e la camera calda, le attività di radiologia e diagnostica per immagini; al primo piano spazi dedicati alla degenza con 50 posti letto. Parallelamente, è in fase di realizzazione il progetto di riqualificazione e ampliamento del Pronto soccorso per migliorare l’accoglienza dei pazienti, la gestione dei percorsi differenziati e la sicurezza degli ambienti di emergenza. Il termine dei lavori è previsto entro il 2026.

– foto ufficio stampa Regione Emilia-Romagna –

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