CAGLIARI (ITALPRESS) – Prosegue l’impegno della Regione Sardegna nelle attività di contrasto ad ogni forma di discriminazione, attraverso la promozione di campagne formative e informative, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e agli studenti delle scuole secondarie di II grado, come previsto dal Piano annuale dell’Immigrazione, approvato dalla Giunta regionale lo scorso 6 aprile.

Anche quest’anno saranno promosse alcune attività di comunicazione, il cui slogan sarà “Nessuno è straniero all’umanità”, tra cui la pubblicazione dell’Avviso “Concorso regionale per gli Istituti secondari di II grado “Graziano Deiana” VI edizione 2023-2024”.

“L’inclusione sociale nelle scuole è possibile ed è dovere delle istituzioni promuoverla – afferma l’Assessore del Lavoro, Ada Lai – L’obiettivo del concorso, infatti è quello di valorizzare progetti che favoriscano percorsi di inclusione multiculturale di giovani con background migratorio residenti in Sardegna, in particolare minori stranieri non accompagnati. Le proposte progettuali, infatti, dovranno sostenere azioni di contrasto alla povertà educativa e all’esclusione sociale, creare opportunità di convivenza, scambio e ascolto attivo in una logica di apertura verso il mondo che cambia”.

Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione di iniziative di formazione e informazione sui temi connessi all’immigrazione con il coinvolgimento delle comunità locali, di supporto alla dispersione scolastica, di potenziamento all’inclusione sociale attraverso attività artistiche e sportive, la promozione di attività di orientamento scolastico, formativo e lavorativo.

Le domande di contributo potranno essere presentate dagli Istituti secondari di II grado sardi. Al fine di rafforzare la collaborazione tra i soggetti impegnati sul campo nel territorio regionale, da questa edizione i progetti potranno essere realizzati anche in partenariato con le associazioni con sede legale e/o operativa in Sardegna, che siano in possesso di documentata e comprovata esperienza in attività di inclusione multiculturale rivolte a giovani con background migratorio, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati.

Per la realizzazione del concorso si prevede uno stanziamento pari ad € 20.000,00. Ogni progetto potrà essere finanziato con un importo non superiore a € 5.000,00, onnicomprensivo e dovrà avere durata di 12 mesi.

