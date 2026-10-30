“InCittà”, Confcommercio lancia l’allarme su negozi sfitti e sicurezza

BARI (ITALPRESS) - Sono 460 mila i locali commerciali sfitti in Italia, tra centri storici e periferie. Un fenomeno che alimenta la desertificazione commerciale e mette a rischio la vivibilità dei quartieri. A lanciare l'allarme è stato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio, intervenendo a Bari alla seconda giornata di InCittà 2026, l'evento dedicato al futuro delle economie urbane. f06/mgg/gtr