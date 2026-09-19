Incidenti sul lavoro, un morto e cinque feriti nelle ultime ore in Veneto

VENEZIA (ITALPRESS) – Nel Veneto si sono verificati cinque gravi incidenti nel giro di poche ore. A Cazzano di Tramigna, in provincia di Verona, un pensionato di 70 anni ha perso la vita precipitando in un dirupo con il suo trattore. L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo. Mentre a Venezia, alla stazione di Porto Marghera, un operaio è caduto per una brusca frenata mentre lavorava su un treno merci: la mano è rimasta incastrata sotto alla ruota e le sue condizioni sono gravi, tanto che nella notte è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale dell’Angelo di Mestre a Padova: rischia l’amputazione.

Sempre nel Veneziano, all’alba, all’ecocentro Veritas di Fusina, dove si effettua la separazione di plastiche e metalli, un operaio di 66 anni è stato colpito dalla benna di un escavatore e si trova ora in sala operatoria, dove rischia di perdere la gamba. A Motta di Livenza, nel Trevigiano un giovane operaio che stava lavorando sul tetto di un capannone è precipitato dall’altezza di 7 metri ed è ricoverato in gravi condizioni. Ed ieri ad Altavilla Vicentina, per il cedimento di una piattaforma aerea, due operai sono precipitati dall’altezza di cinque metri riportando gravi ferite.

– foto di repertorio IPA Agency –

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