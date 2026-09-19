VENEZIA (ITALPRESS) – “La pubblicazione da parte della Commissione europea del bando per la selezione del progetto pilota sullo stoccaggio delle materie prime critiche apre una partita strategica per l’Italia e per il Veneto. Siamo pronti a fare la nostra parte per costruire una candidatura italiana forte, unitaria e di sistema”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, dopo aver condiviso con il sindaco di Venezia, Simone Venturini, e il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, l’avvio del percorso per la candidatura italiana al progetto europeo.

“Si tratta – sottolinea Stefani – di un’opportunità importante per il Nord-Est e per l’intero Paese. Porto Marghera, insieme alla rete logistica e industriale del Veneto e dell’Interporto Quadrante Europa di Verona, può diventare un hub strategico europeo per lo stoccaggio delle materie prime critiche”.

“Ne abbiamo parlato direttamente con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Stéphane Séjourné durante la sua visita in Veneto lo scorso giugno. Ora dobbiamo trasformare quella proposta in una candidatura concreta e competitiva”.

“Per questo – conclude Stefani – lavoreremo alla costituzione di una task force con Regione, Comune di Venezia, Governo, autorità portuali, sistema logistico, imprese e tutti gli enti interessati, perché la candidatura italiana sia realmente una candidatura di sistema. Le materie prime critiche sono decisive per la manifattura, la transizione energetica, la digitalizzazione, la microelettronica e la sicurezza industriale. Rafforzare la capacità europea di approvvigionamento e stoccaggio significa rafforzare la nostra autonomia strategica e la competitività del nostro sistema produttivo”.

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