ARLUNO (MILANO) (ITALPRESS) – Un incidente sulla autostrada A4 Torino – Milano in direzione del capoluogo lombardo nei pressi dell’uscita di Arluno, ha provocato numerosi disagi, ma fortunatamente nessun ferito grave questa mattina. Un mezzo pesante carico di cemento, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una autovettura ribaltandosi ed occupando le quattro corsie della carreggiata. Il conducente del mezzo pesante è stato soccorso dai sanitari in codice giallo mentre l’automobilista ha riportato fortunatamente lievi ferite. Chiusa al traffico la A4 in direzione Milano da parte della Polstrada per consentire ai vigili del fuoco la rimozione del mezzo pesante.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano