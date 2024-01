MILANO (ITALPRESS) – Un 37enne in sella alla sua bici elettrica, la notte scorsa, è stato investito da un’auto ed è morto, a Milano. La vettura condotta da una donna di 25 anni proveniva in senso contrario e per cause da accertare ha urtato la bici frontalmente. La giovane automobilista si è fermata per dare soccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nei suoi confronti è scattata l’accusa di omicidio stradale. Nel punto dell’incidente è presente un semaforo funzionante. Indaga la polizia. L’incidente è avvenuto, poco dopo le 2.30, lungo viale Umbria, all’altezza di via Pistrucci. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Sull’auto, una Peugeot 206, insieme alla 25enne c’era anche un ragazzo di 22 anni. I due sono stati accompagnati al pronto soccorso. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma