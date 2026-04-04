Incidente sulla SS 115 a Ragusa, un’auto finisce fuori strada: due feriti

RAGUSA (ITALPRESS) – Incidente stradale oggi pomeriggio sulla Strada Statale 115 a Ragusa che ha visto coinvolte una Citroen C3 ed una Ford Kuga. A causa del sinistro la C3 è uscita di strada e la signora che guidava il veicolo è stata ricoverata all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; mentre il figlio quindicenne è stato estratto dalle lamiere dal personale dei Vigili del fuoco e dopo una prima assistenza da parte del personale del 118 è stato trasportato in elisoccorso a Catania. Illesi gli occupanti dell’altro veicolo. La strada al momento è chiusa per consentire alla Polstrada di effettuare i rilievi del caso.

-Foto Vigili del Fuoco Ragusa-

(ITALPRESS).