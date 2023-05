TORINO (ITALPRESS) – Una donna ha perso la vita nella notte in conseguenza di un incidente stradale a Borgofranco d’Ivrea. Grave il figlio ventitreenne ricoverato al Cto. La donna di 45 anni e viveva a Challand, in Valle d’Aosta. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri sulla provinciale che porta a Nomaglio, Andrate e Chiaverano. Ci sono anche altri due feriti non gravi, si tratta di un operaio di 28 anni e una studentessa di 23 anni. L’auto su cui viaggiavano madre e figlio, una Fiat Panda, si è immessa sulla provinciale da una via laterale e in quel punto è avvenuto lo schianto con la Punto su cui viaggiavano i due feriti. Le due auto sono state sequestrate.(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Carabinieri