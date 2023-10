Incidente Mestre, Zaia “Sforzo corale della sanità veneta”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Ci sono uomini e donne della sanità del Veneto che da ieri sera stanno mettendo in campo energia, coraggio, abnegazione, preparazione tecnica, resistenza alla fatica. A tutti questi nostri professionisti, in questo momento di dolore, va tutta la nostra gratitudine. Hanno fatto e stanno facendo ancora di più di quanto si poteva loro chiedere". Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia con queste parole rivolge il suo pensiero alla macchina dei soccorsi che si è immediatamente attivata per intervenire sul tragico incidente del bus a Mestre. (Fonte video: ufficio stampa Regione Veneto)