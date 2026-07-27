Trovati con 275 kg di hashish e 12mila euro in contanti, due giovani arrestati in Brianza

CORNATE D’ADDA (MONZA BRIANZA) (ITALPRESS) – Oltre 275 chili di hashish e 12mila euro in contanti sono stati sequestrati dai Carabinieri a Cornate d’Adda (Monza Brianza), dove due giovani italiani di 27 e 20 anni sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nella serata del 24 luglio da parte dei militari della Stazione di Bernareggio, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vimercate, dopo una segnalazione del sistema telematico “Alert Alloggiati”, che aveva indicato la presenza dei due in un’abitazione adibita a locazione breve. Giunti sul posto per gli accertamenti, i Carabinieri hanno notato un comportamento sospetto da parte degli occupanti dell’appartamento, che avrebbero simulato la propria assenza per evitare il controllo. I militari hanno quindi acquisito le chiavi dal proprietario dell’immobile e hanno effettuato una perquisizione. All’interno dell’abitazione sono stati trovati oltre 275 chilogrammi di hashish, suddivisi in numerosi panetti termosigillati, e 12mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Per il 27enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere presso la Casa circondariale di Monza, mentre per la 20enne, al sesto mese di gravidanza, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).