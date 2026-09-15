Incidente in Laguna a Venezia, ritrovato il corpo di Gabriella Querino

VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stato ritrovato in Laguna dopo due giorni di ricerche il corpo di Gabriella Querino. La donna di 26 anni era dispersa dopo l’incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso nel Canale Tessera, a Venezia. Anche il marito, Sean Michieli, era deceduto nell’incidente.

– Foto VVF –

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