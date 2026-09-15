Finale 2028 di Conference League a Torino, il sindaco Lo Russo “Scelta che ci rende orgogliosi”

TORINO (ITALPRESS) – “Accogliamo con grande soddisfazione la scelta di Torino come sede della finale della Uefa Conference League 2028. La nostra città si aggiudica un nuovo grande evento sportivo, a conferma della sua capacità di ospitare con successo eventi di caratura internazionale anche grazie ad impianti sportivi moderni e funzionali. È una scelta che ci rende orgogliosi e che ci permetterà di portare ancora una volta Torino sotto i riflettori dello sport internazionale. Ringrazio la Figc e il presidente Malagò per aver creduto nella candidatura di Torino, e la società per aver messo a disposizione lo Juventus Stadium”. Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sulla decisione del Comitato Esecutivo della Uefa di ospitare nel capoluogo piemontese la finale della Uefa Conference League 2028.

“La decisione della Uefa ci rende orgogliosi e fieri – aggiunge l’assessore allo Sport Domenico Carretta -. Torino è pronta a trasformare anche questo evento in una festa indimenticabile accogliendo ogni tifoso con il calore, la passione e la bellezza che rendono unica questa città”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).