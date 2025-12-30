TORINO (ITALPRESS) – In mattinata si è verificato un incidente sulla funivia di Macugnaga, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove l’impianto di risalita che porta al Monte Moro ha avuto un guasto nel sistema di rallentamento: dalle prime informazioni ci sarebbero quattro feriti (il manovratore a valle e 3 dei 15 passeggeri a monte). In azione 2 elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in quota.

Un altro centinaio di persone sono rimaste bloccate e si sta adesso procedendo alla loro messa in sicurezza. A causare l’incidente, a circa 2800 metri di altitudine, sarebbe stato l’impianto frenante che non ha funzionato correttamente, facendo sopraggiungere le cabine in stazione a una velocità troppo elevata.

-Foto screenshot video Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).