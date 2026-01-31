CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) (ITALPRESS) – “Per Milano Cortina 2026 come Gruppo FS abbiamo messo in campo un grande lavoro sul fronte ferroviario: RFI ha ristrutturato dieci stazioni nei territori interessati da queste Olimpiadi diffuse e Trenitalia si prepara a gestire flussi superiori ai 100 mila passeggeri. Dal punto di vista degli investimenti, parliamo di 341 milioni di euro in Lombardia e 303 milioni tra Trentino e Veneto, a cui si affianca un importante contributo del trasporto su gomma, con circa 500 bus di Busitalia al giorno diretti verso le principali destinazioni in tutta Italia”. Lo ha detto Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer Gruppo FS Italiane, a margine del sopralluogo con i giornalisti sui territori interessati dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. “C’è poi il lavoro straordinario di Anas, probabilmente il più complesso, che ha visto la realizzazione di nuove gallerie e nuovi viadotti per rendere questi territori sempre più accessibili – ha aggiunto Inchingolo –. Quello che stiamo costruendo è un’eredità concreta e duratura: grazie alle Olimpiadi, territori e località stanno rafforzando la propria attrattività turistica, Milano consolida il suo ruolo internazionale e le aree montane vivono una nuova fase di valorizzazione. È stato un grande lavoro di squadra: abbiamo rispettato i tempi, siamo pronti e dimostrato di essere un’eccellenza”.

“Nei fine settimana delle Olimpiadi, inoltre, per garantire una buona gestione dei flussi, Frecciarossa collegherà Malpensa con le principali città della Lombardia e del Veneto, rafforzando ulteriormente l’accessibilità dell’intero sistema”, ha sottolineato il manager. Il ruolo di Mobility Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 rappresenta per il Gruppo FS un impegno di natura strategica. “Assicuriamo collegamenti efficienti, affidabili e sicuri a supporto di un evento di portata internazionale che interessa tre regioni e coinvolge milioni di persone – spiega il Gruppo –. In sinergia con Fondazione Milano Cortina 2026, il Gruppo FS ha avuto un ruolo strategico nella realizzazione dei Giochi promuovendo i valori universali dello sport, dell’accessibilità e dell’eccellenza nella mobilità. Questo impegno si inserisce pienamente nell’attuazione del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo, orientato al rafforzamento di un sistema di trasporti moderno, integrato e sostenibile e alla promozione dell’utilizzo del trasporto ferroviario”.

– foto xc3/Italpress –

