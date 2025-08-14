Inchiesta urbanistica, revocati gli arresti domiciliari all’ex assessore Tancredi

MILANO (ITALPRESS) – Revocati dal Tribunale del Riesame di Milano i domiciliari per l’ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, arrestato lo scorso 31 luglio nell’ambito dell’inchiesta sull’Urbanistica. Liberati anche l’ex presidente della commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella. Per tutti e tre gli indagati il Tribunale ha disposto misure interdittive della durata di un anno.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).