Inchiesta urbanistica a Milano, annullati due arresti

MILANO (ITALPRESS) – Il tribunale del Riesame di Milano ha annullato gli arresti del costruttore Andrea Bezziccheri e dell’ex componente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano, Alessandro Scandurra, come anticipato dal Corriere della Sera online. Bezziccheri e Scandurra erano finiti rispettivamente in carcere e ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sull’urbanistica milanese.

“Il riesame annulla gli arresti dell’inchiesta urbanistica a Milano. Nel frattempo sono finiti sui giornali tutti gli atti e le chat sui quali si sono fondate le misure cautelari ingiustificate. Qualcuno ne risponderà? Assolutamente no. Perché si fanno tante parole, ma nessuno ha il coraggio di intervenire in modo incisivo contro questa barbarie. E se io presento alla Camera un’interrogazione sulla pubblicazione arbitraria di atti nell’inchiesta di Milano il Presidente della Camera me la dichiara inammissibile. Guai ad interferire”. Così su X Enrico Costa, vicepresidente della commissione Giustizia e deputato di Forza Italia.

