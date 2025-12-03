BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Sono stati rilasciati nella notte l’ex ministra degli Esteri ed ex Alta rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Ue, Federica Mogherini, e le altre due persone coinvolte in una presunta frode che riguarda dei fondi per la formazione di giovani diplomatici europei. Lo ha reso noto la Procura europea (Eppo), che guida le indagini.

I tre erano stati fermati ieri e rilasciati questa notte dopo un interrogatorio condotto dalla Polizia giudiziaria federale belga. Secondo quanto riferisce il quotidiano belga Le Soir, il legale di Federica Mogherini ha precisato che la sua cliente è stata rilasciata incondizionatamente attorno alla mezzanotte.

