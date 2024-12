CATANIA (ITALPRESS) – Il gip di Catania ha accolto la richiesta di archiviazione nei confronti dei vertici della Sac, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, in merito all’indagine seguita all’incendio del 16 luglio 2023 che aveva reso necessaria la temporanea chiusura del Terminal A, causando inevitabili disagi per i passeggeri. Il provvedimento del gip ha recepito integralmente le argomentazioni dei Pubblici ministeri.

“Accogliamo con soddisfazione l’archiviazione del caso e siamo lieti di vedere riconosciuta la correttezza del nostro lavoro. Ho scelto di affrontare questi mesi con discrezione e riservatezza, riponendo piena fiducia nell’operato della magistratura. In momenti così delicati è fondamentale unire le forze e lavorare insieme per affrontare le sfide con determinazione, trasparenza e responsabilità – ha dichiarato Nico Torrisi, AD di Sac – In un contesto emergenziale come quello vissuto, Sac ha dimostrato un impegno costante, una professionalità e una competenza esemplari. Nonostante le sfide affrontate, abbiamo lavorato incessantemente per garantire la continuità dei servizi e la sicurezza dei passeggeri, ripristinando le operazioni aeroportuali in tempi rapidi e con efficienza. La nostra priorità è sempre stata quella di garantire standard elevati per tutti coloro che transitano attraverso i nostri aeroporti, mentre continuiamo a portare avanti con determinazione il piano di sviluppo strategico che punta a rafforzare le infrastrutture, migliorare i servizi e ampliare le connessioni internazionali, rendendo i nostri scali sempre più competitivi e attrattivi”.

“Siamo pienamente soddisfatti. L’indagine, condotta, con sicuro equilibrio e nell’esclusiva ottica d’accertamento del vero, dall’Ufficio del Pubblico Ministero, anche attraverso il compimento di esperimenti tecnici irripetibili e, come tali, essenziali nell’ambito d’una rigorosa ricostruzione del fatto, è stata certamente complessa e approfondita oltre che fondamentale ai fini della funzionalità di un aeroporto così importante e centrale per il Paese”, hanno commentato l’avvocato Luca Blasi e l’avvocato Giuseppe Lo Faro.

La Sac conferma che “prosegue a ritmo incalzante il percorso di sviluppo e valorizzazione degli scali di Catania e Comiso, confermandosi un punto di riferimento strategico per il sistema aeroportuale nazionale e per il territorio siciliano. Ne sono un esempio il traguardo di oltre 11 milioni di passeggeri transitati nel 2024, l’apertura della nuova tratta diretta Catania-New York, che rafforza ulteriormente le connessioni internazionali e contribuisce a posizionare la Sicilia al centro delle principali rotte globali e il progetto di ampliamento della nuova VIP Lounge SAC che sarà completamente rinnovata passando dagli attuali 70 metri quadrati a 400 metri quadrati e con 200 nuove sedute complessive. Gli aeroporti di Catania e Comiso rappresentano una leva fondamentale per l’economia locale e nazionale, promuovendo il turismo, il commercio e le opportunità di sviluppo per le imprese”.

