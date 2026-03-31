Inchiesta sulla vendita di San Siro, perquisizioni della Guardia di Finanza in Comune a Milano

Milano - Interno e esterno dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro con visitatori italiani e stranieri

MILANO (ITALPRESS) – Secondo quanto si apprende, in mattinata ci sarebbero state delle perquisizioni della Guardia di Finanza a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, legate a un’indagine della Procura milanese sulla vendita di San Siro. L’ipotesi di reato sarebbe quella di turbativa d’asta e rivelazione del segreto di ufficio.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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