Incendio Tesla a Roma, Gualtieri “Fatto di estrema gravità”

ROMA (ITALPRESS) – “L’incendio avvenuto ai danni di una concessionaria Tesla nella zona di Torre Angela, è un fatto di estrema gravità. Al momento sono in corso le indagini per accertare le cause dell’evento, nessuna ipotesi viene al momento esclusa e ho piena fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine con cui sono in contatto. Se fosse confermata la matrice dolosa dell’incendio si tratterebbe di un atto inaccettabile da condannare nella maniera più ferma”. Così in una nota il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in merito all’incendio nella zona di Torre Angela ai danni di una concessionaria Tesla.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).