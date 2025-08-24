Incendio al teatro Viper di Firenze, in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco

FIRENZE (ITALPRESS) – Sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco le operazioni di spegnimento dell’incendio innescatosi a partire da metà pomeriggio di ieri al teatro Viper a Firenze in via Pistoiese.

Da una prima relazione sembra che le fiamme si siano innescate esternamente al teatro e segnatamente vicino ad una porta di sicurezza, sviluppandosi poi tra la zona tetto e l’interno. Le operazioni di spegnimento dovrebbero durare almeno due giorni per estinguere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto oltre ad alcuni curiosi, anche il direttore del teatro Viper Marco Cacigli.

-Foto xb8/Italpress-

(ITALPRESS).