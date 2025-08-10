NAPOLI (ITALPRESS) – Momenti di grande apprensione a bordo del traghetto Raffaele Rubattino, partito stamattina da Palermo e diretto a Napoli: dopo aver superato l’isola di Capri, a bordo è scoppiato un incendio che ha coinvolto la sala macchine (senza però propagarsi in altre aree), spingendo la nave alla deriva. Immediato l’intervento della capitaneria di porto di Napoli, allertata dal mayday lanciato dal Rubattino: le fiamme sono ora sotto controllo e tra i passeggeri del traghetto non si registra alcun ferito. In corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Cin – Compagnia italiana di navigazione fa sapere attraverso una nota che “oggi, poco prima delle 18.00, un principio d’incendio ha interessato la sala macchine della

motonave “Raffaele Rubattino” della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L’incendio è stato prontamente domato dall’equipaggio. Non ci sono feriti” tra gli oltre 150 passeggeri.

Al porto di Napoli la nave, agganciata da due rimorchiatori è arrivata dopo le 23.

