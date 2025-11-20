BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – Incendio tra i padiglioni della Cop30 a Belem, in Brasile. Tutti i presenti sono stati evacuati. La zona in cui è divampato l’incendio è la B, vicinissima al Padiglione Italia. Il capo dei vigili del fuoco ha ordinato l’evacuazione di tutti i locali.

“L’incendio è stato contenuto con danni limitati. Si avvisano i delegati che la sede non riaprirà prima delle 20:00 (le 24 in Italia, ndr). Ulteriori comunicazioni seguiranno a breve”. E’ quanto si legge in un messaggio inviato dagli organizzatori a tutti i partecipanti alla Cop30. Sembrerebbe che la plenaria non abbia subito danni, mentre alcuni padiglioni sarebbero andati distrutti.

