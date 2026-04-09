Incendio minaccia abitazioni a Ischia, le operazioni di spegnimento

NAPOLI (ITALPRESS) - Situazione sotto controllo per un incendio nei boschi di Serrara Fontana, a Ischia. 8 squadre dei Vigili del Fuoco sono state al lavoro da mercoledì pomeriggio e per tutta la notte per le operazioni di spegnimento e bonifica. Lambite dal fronte di fiamma alcune abitazioni, nessuna persona coinvolta. tvi/mca1 (Fonte video: Vigili del Fuoco)