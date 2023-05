Incendio in appartamento a Napoli, evacuate persone bloccate dal fumo

incendio in un appartamento al centro di Napoli. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con quattro squadre in via Firenze. Le fiamme al terzo piano di un edificio. Durante le prime operazioni di soccorso sono state evacuate persone bloccate per il fumo ai piani superiori del palazzo.



pc/gsl