Urso “Industria farmaceutica asset prioritario del Made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) - Il settore farmaceutico italiano "è diventato un asset prioritario del Made in Italy, per ampliare la capacità del nostro Paese di competere a livello globale. L'industria farmaceutica ha realizzato i migliori risultati nel 2025 - anno molto difficile per le guerre commerciali e i conflitti armati che si sono propagati in Europa - sia come capacità di attrarre investimenti esteri in Italia sia in export. In questi 3 anni del Governo di Giorgia Meloni il settore è cresciuto del 20%, dimostrando che l'Italia è diventata finalmente un Paese attrattivo. Per questo noi chiediamo all'Europa di realizzare quelle riforme che non penalizzino il settore come stanno facendo". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un convegno organizzato da Farmindustria. xc3/ads/mca2