Nalli “Debutta la eVitara, la declinazione a batteria del fuoristrada Suzuki”

TORINO (ITALPRESS) - "Il 2026 vede l'esordio della eVitara, la versione elettrica del modello che nel 1989 inaugurò il fuoristrada con sospensioni automobilistiche, quindi la capacità di una grande trazione nel fuoristrada, ma anche il comfort e la sicurezza di un assetto, chiamiamolo, urbanizzato". dice Massimo Nalli Presidente e Ceo Suzuki Italia. "Ora le due cose sono state unite insieme alla trazione elettrica in eVitara, dotata di quattro ruote motrici ed a richiesta anche con due ruote motrici. L'autonomia supera i 400 km, 425 km nel ciclo misto per la due ruote motrici e si avvicina a 396 km per la quattro ruote motrici. La eVitara è dotata di soluzioni misurate alla sicurezza con ADAS che permettono di disporre della guida autonoma di livello 2". col/tvi/gtr