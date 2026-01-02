Incendio in un’abitazione in provincia di Roma, morta un’anziana di 85 anni

ROMA (ITALPRESS) – Una donna di 85 anni è morta in un incendio che si è sviluppato in un appartamento al primo piano di una palazzina, a Bracciano, in provincia di Roma.
Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto insieme al personale del 118, carabinieri e polizia. L’abitazione è stata distrutta nell’incendio e la palazzina di cinque piani evacuata.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
