Incendio in un’abitazione in provincia di Roma, morta un’anziana di 85 anni

ROMA (ITALPRESS) – Una donna di 85 anni è morta in un incendio che si è sviluppato in un appartamento al primo piano di una palazzina, a Bracciano, in provincia di Roma.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto insieme al personale del 118, carabinieri e polizia. L’abitazione è stata distrutta nell’incendio e la palazzina di cinque piani evacuata.

