GENOVA (ITALPRESS) – Un grosso incendio è divampato ieri sera a Genova in un palazzo di via Piacenza, nella zona della Valbisagno. Le fiamme hanno distrutto il tetto e gli appartamenti all’ultimo piano. L’intero condominio è stato evacuato per un totale di 96 persone sfollate. Non si registrano feriti nè intossicati: alcuni abitanti, prevalentemente anziani e disabili, sono stati portati in ospedale per garantire loro le cure mediche necessarie. Al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e il traffico nelle strade vicine resta interdetto, con gravi problemi per la circolazione. Il fumo ha avvolto gran parte della città. L’intervento è scattato intorno alle 21, quando i residenti hanno sentito un forte odore di bruciato e hanno dato l’allarme. Le fiamme, partite dalla copertura dell’edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione, si sono espanse in poco tempo e hanno fatto collassare la struttura, devastando anche le abitazioni del quinto piano.

– foto xa8/Italpress –

(ITALPRESS).