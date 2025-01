MILANO (ITALPRESS) – Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato intorno alle 6.30 di stamane all’interno di un magazzino di circa 2000 mq in viale Sarca 366 a Milano. Otto i mezzi inviati dal Comando dei Vigili del Fuoco di via Messina. L’incendio molto complesso e impegnativo è stato comunque messo sotto controllo e non risultano coinvolte persone. Ad incendiarsi materiale edile ed alcuni macchinari.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano