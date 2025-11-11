ROMA (ITALPRESS) – Un uomo è stato tratto in salvo ed è in codice rosso in ospedale, dopo che un incendio si è sviluppato in un edificio abbandonato e poi occupato a Tor Sapienza, alla periferia Est di Roma. La struttura fa da rifugio a 150 – 200 senzatetto. L’allarme è scattato intorno alle 7:20. Sul posto, in via Cesare Tallone, stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco.

La struttura, occupata, è stata evacuata. Sono in corso operazioni di soccorso e verifica della presenza nella struttura di eventuali persone coinvolte. I vigili del fuoco stanno portando fuori persone con l’autoscala: un uomo per mettersi in salvo si è lanciato da uno dei piani alti, ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini.

