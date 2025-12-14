Incendio al carcere di San Vittore, Dap “Istituto in sicurezza, nessun ferito”

MILANO (ITALPRESS) – Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria interviene con una nota “in riferimento all‘incendio verificatosi ieri presso la Casa circondariale di Milano San Vittore”, comunicando che “l’evento è stato prontamente gestito e non si registrano danni né al personale né ai detenuti”.

“Il primo focolaio – sottolinea la nota – è stato domato intorno alle ore 15.30, mentre un secondo incendio, che ha interessato il sottotetto adiacente alla cupola della rotonda, si è verificato in tarda serata ed è stato anch’esso completamente spento. A titolo precauzionale, a seguito del cortocircuito che ha causato l’interruzione della corrente elettrica in un intero reparto, si è proceduto allo sfollamento di tutti i detenuti interessati, trasferiti presso istituti penitenziari della Lombardia e, in parte, presso strutture di altre regioni. Anche gli ultimi trasferimenti verso la Casa di reclusione di Milano Bollate termineranno a brevissimo”.

“L’istituto di San Vittore – prosegue la nota – è stato messo in completa sicurezza e le operazioni si sono svolte in modo ordinato e senza criticità, garantendo in ogni momento la tutela delle persone coinvolte. Sono attualmente in corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco per determinare con precisione le cause dell’incendio. Importante e tempestivo è stato anche il contributo dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile del Comune di Milano, il cui intervento ha consentito di contenere rapidamente l’evento e di ripristinare le condizioni di sicurezza”.

