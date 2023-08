Incendio aeroporto di Catania, sindaco “Mi scuso per i disagi”

CATANIA (ITALPRESS) - "Ieri pomeriggio l'Enac ha annunciato la riapertura del Terminal A del nostro aeroporto. Non so quando tornerà alla piena operatività, ma mi auguro avvenga immediatamente". Lo dice, in un video, il sindaco di Catania, Enrico Trantino. "Io da quella notte dell'incendio, trascorsa interamente in aeroporto ad assistere i passeggeri - aggiunge - credo di avere fatto tutto quel che rientrava nelle mie possibilità, suggerendo specifiche iniziative per alleviare i disagi dei passeggeri, mai messe in atto. Non penso di avere colpe, ma sono socio di chi ha la responsabilità di gestire l'aeroporto e so che chi è parte di qualcosa che non ha funzionato, deve comunque avere l'umiltà di chiedere scusa. Specie se non lo fanno altri. Ecco perché io, oggi, sento di scusarmi". mgg/ (Fonte video: Comune di Catania)