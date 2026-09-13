Incendi, lunedì 14 settembre confermato il codice giallo a Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione del pericolo incendi per domani. La mappa del rischio resta invariata rispetto a oggi. Nel territorio di Cagliari è confermato il codice giallo, corrispondente a una pericolosità media. L’Amministrazione comunale di Cagliari invita tutte le cittadine e i cittadini a prestare la massima attenzione e adottare comportamenti responsabili per tutelare la propria sicurezza e della collettività, il patrimonio ambientale e paesaggistico.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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