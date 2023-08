PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia, sul fronte incendi, “non si registrano al momento grosse criticità”. Lo rende noto il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sottolineando sul suo profilo Facebook che “sono 21 le donne e gli uomini del volontariato di Protezione civile in questo momento attivi per gestire gli incendi di stamane. Ci sono infatti solo 6 interventi, alle ore 12, su fuochi e incendi da quanto si apprende dalla Sala Operativa Soris della Protezione Civile Siciliana, che risultano tutti in gestione”. “Stamattina alle ore 8 – si legge ancora – erano 8 gli interventi in corso, dunque si può affermare che nonostante l’allerta rossa e la fase operativa di Attenzione disposta, ieri, dalla Protezione Civile regionale, non si registrano al momento grosse criticità”.

La Protezione Civile regionale è impegnata a domare sei incendi: nei pressi del cimitero canadese ad Agira, in provincia di Enna; in contrada Parrini, a Partinico, nel Palermitano; in contrada Pietrasanta, a Librizzi, nel Messinese; in contrada Mirto, a Borgetto, nel Palermitano; in contrada Gorgi di Cenere, a Collesano, sempre nel Palermitano; ed in via Kennedy, ad Alcamo, in provincia di Trapani.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]