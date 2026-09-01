Incendi, in Campania -21% di roghi. Zabatta: “Rispetto al 2025 bilancio positivo”

NAPOLI (ITALPRESS) – Diminuiscono in maniera significativa gli incendi e, soprattutto, la superficie percorsa dal fuoco in Campania. È quanto emerge dal report della Protezione Civile della Regione Campania sull’andamento della campagna antincendio boschivo 2026, anche a fronte del particolare impegno richiesto negli ultimi giorni.

Nelle sole giornate del 29 e 30 agosto il sistema regionale antincendio, coordinato dalla Protezione Civile della Regione Campania, ha fronteggiato 50 incendi, con 111 interventi delle squadre terrestri. Sui 12 incendi che hanno richiesto anche il concorso aereo sono stati impegnati complessivamente 213 uomini a terra e 64 mezzi, con 16 interventi degli elicotteri regionali e 11 dei mezzi aerei nazionali.

“Ad oggi, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 agosto 2026 (che rientra in quello di massima pericolosità incendi), abbiamo registrato 321 incendi in meno rispetto allo scorso anno. Il bilancio, per quanto riguarda l’attuazione del Piano antincendi della Regione Campania – dice l‘assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta – è decisamente positivo: si sono verificati complessivamente 1.191 incendi, di cui 505 boschivi e 686 non boschivi, che hanno interessato una superficie complessiva di 2.239 ettari, di cui 1.278,9 boscati e 960,1 non boscati. Nello stesso periodo del 2025 gli incendi erano stati 1.512 e la superficie percorsa dal fuoco aveva raggiunto i 5.673,2 ettari. Il confronto evidenzia quindi – ha fatto notare l’assessora Fiorella Zabatta – una riduzione del 21% del numero degli incendi e del 61% della superficie complessivamente interessata dalle fiamme. Ciò dimostra l’efficacia anche delle attività di pattugliamento da parte delle squadre antincendio composte da volontari della protezione civile che avevano anche seguito uno specifico percorso di formazione e dagli operatori della SMA Campania”.

Il dato risulta particolarmente significativo anche nel confronto con il 2024 quando, tra il 15 giugno e il 30 agosto, erano stati registrati 1.500 incendi per oltre 5.619 ettari percorsi dal fuoco. “Si tratta di un risultato che testimonia l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dall’intero sistema regionale antincendio boschivo, dalla Direzione regionale, agli operatori sul campo e ai volontari. Resta però fondamentale mantenere altissima l’attenzione: proprio gli incendi degli ultimi giorni – ha evidenziato l’assessora Zabatta – dimostrano quanto il rischio possa essere elevato e quanto siano determinanti la tempestività degli interventi, il coordinamento delle forze in campo e la collaborazione dei cittadini. La tutela del nostro patrimonio boschivo resta per noi di fondamentale importanza”.

Gli ultimi due giorni presi in esame dal report, 29 e 30 agosto, sono stati infatti caratterizzati da 50 incendi, 26 boschivi e 24 non boschivi, con 336,09 ettari complessivamente percorsi dal fuoco. Il maggior numero di incendi boschivi si è concentrato nella provincia di Salerno, con 16 eventi nei due giorni. Per fronteggiare gli incendi del 29 e 30 agosto sono stati effettuati 111 interventi di squadre terrestri, di cui 87 degli enti delegati, 10 della Protezione Civile della Regione Campania, 7 dei Vigili del Fuoco, 7 delle basi SMA.

Sul fronte aereo, in questi due giorni sono stati complessivamente 16 gli interventi degli elicotteri regionali e 11 quelli dei mezzi aerei nazionali (i regionali hanno effettuato 37 ore e 34 minuti di volo e quelli nazionali 16 ore e 43 minuti). Questo il dettaglio complessivo degli incendi per provincia, nel periodo dal 15 giugno al 30 agosto 2026: Salerno, 419 incendi; Avellino, 280 incendi; Caserta, 255 incendi; Benevento, 150 incendi; Napoli, 87 incendi. Per quanto riguarda la superficie complessivamente percorsa dal fuoco, il dato più elevato si registra in provincia di Caserta, con 1.005,6 ettari, seguita da Avellino con 627,6 ettari, Salerno con 226,4 ettari, Benevento con 217,8 ettari e Napoli con 161,7 ettari. Particolarmente rilevante è la riduzione registrata nel Salernitano: rispetto allo stesso periodo del 2025, gli incendi sono diminuiti del 21%, mentre la superficie percorsa dal fuoco si è ridotta dell’87%, passando da 1.685,4 a 226,4 ettari. Seguono Benevento, con una riduzione del 67% della superficie interessata, Avellino con il 56%, Napoli con il 40% e Caserta con il 38%.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).