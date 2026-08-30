Napoli, infermiera aggredita al Pronto Soccorso: arrestata una 54enne

CAMPANIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – Un’infermiera è stata aggredita mentre prestava soccorso a un’anziana davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania. I carabinieri hanno arrestato una 54enne, già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di lesioni personali ai danni di personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito, l’infermiera si trovava al triage quando ha sentito il suono insistente del clacson di un’auto appena arrivata davanti all’ospedale. Uscita per verificare cosa stesse accadendo, ha trovato all’interno della vettura un’anziana donna che aveva bisogno di assistenza e ha iniziato subito a soccorrerla ma sarebbe stata aggredita alle spalle da una 54enne che sollecitava una velocizzazione delle operazioni di soccorso.

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

La 54enne è stata arrestata e posta ai domiciliari in attesa di giudizio.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).