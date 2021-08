ROMA (ITALPRESS) – “Occorre inviare subito i canadair necessari in Aspromonte per salvare almeno le faggete secolari Patrimonio Unesco come chiede invano da giorni il presidente del parco nazionale Leo Autelitano. Questi giorni di ritardo hanno mandato a fuoco centinaia di ettari”. E’ l’appello al Governo di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde”. E aggiunge “incredibile non vedere ministri sui luoghi dei disastri con l’eccezione di Patuanelli che ha accolto l’appello che ho lanciato con la senatrice De Petris e si è recato ieri in Sardegna e oggi in Sicilia. Ora Occorre spegnere incendi e arrestate gli incendiari, poi bisognerà accertare le responsabilità di ritardi gravissimi perchè l’allarme estate torrida era stato lanciato da mesi”.

(ITALPRESS).