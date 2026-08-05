Incendi, arriva in Sicilia un gruppo di volontari di Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia

PALERMO (ITALPRESS) – Cinque squadre di volontari di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia in Sicilia per potenziare il contrasto ai roghi. Un’attività avviata da alcuni giorni nell’ambito del progetto di gemellaggio Aib – Antincendio boschivo tra le due regioni, con 32 persone suddivise in due turni dislocate nei due presidi strategici di Acquedolci, in provincia di Messina, e Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, e che ieri ha avuto il suo momento istituzionale.

Il dirigente generale del dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, Salvo Cocina, ha accolto il direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Amedeo Aristei, in visita nell’Isola e insieme sono stati ricevuti dal presidente della Regione, Renato Schifani, a Palazzo d’Orléans. Il presidente ha voluto esprimere un formale ringraziamento dell’intera Isola alla comunità e alla Protezione civile friulane per l’importante contributo fornito nelle attività di contrasto agli incendi boschivi sul territorio siciliano. Oggi è previsto un sopralluogo congiunto dei vertici della Protezione civile nei due campi operativi, dove si svolgerà un briefing sulle attività in corso e sul coordinamento degli interventi sul territorio per due settimane con i volontari friulani e le squadre siciliane.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

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