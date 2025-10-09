Inaugurazione traghetto Ro-Pax, Schifani “Momento di gioia”

PALERMO (ITALPRESS) - “Questo è un momento di gioia, per la consapevolezza di una crescita della nostra regione sotto il profilo della qualità della vita. Non si festeggia solo l'attività industriale, ma il raggiungimento di una possibilità di trasporto più accettabile, umano e sereno per cittadini e turisti. La Sicilia è una terra di eccellenza e attrattività: questi cantieri sono il nostro orgoglio, ringrazio Fincantieri per guardare sempre di più a Palermo. La nostra qualità specialistica è storicamente acclarata e non ha secondi in altre parti d'Italia: il nostro sogno è trasformare la Sicilia in una terra di eccellenza e attrattività non solo turistica ma anche industriale. Ci stiamo provando”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani durante l'inaugurazione del traghetto Ro-Pax "Costanza I di Sicilia", tenutasi presso lo stabilimento Fincantieri a Palermo. xd8/vbo/mca3