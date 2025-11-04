L’inaugurazione del museo del Cairo segna la più stretta cooperazione tra Malta e l’Egitto

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e del Turismo, Ian Borg, ha rappresentato Malta alla cerimonia ufficiale di apertura del Grand Egyptian Museum al Cairo, svoltasi lo scorso sabato. L’evento ha riunito dignitari e rappresentanti provenienti da circa 80 Paesi. Descrivendo il museo come “uno spazio che racchiude la storia dell’Egitto e dell’umanità”, Borg ha sottolineato la sua importanza culturale a livello mondiale. Il Grand Egyptian Museum, la cui realizzazione è stata pianificata per oltre vent’anni, è uno dei più grandi musei archeologici del mondo. Borg ha dichiarato che Malta è onorata di essere stata tra le delegazioni internazionali invitate all’inaugurazione. “Rappresentare il nostro Paese in un’occasione così unica e significativa per il Governo e il popolo egiziano è stato un onore e un’esperienza straordinaria,” ha affermato. Durante la visita, Borg ha tenuto un incontro bilaterale con il Ministro egiziano degli Affari Esteri, dell’Emigrazione e degli Espatriati, Badr Abdelatty. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento degli scambi commerciali e della connettività tra Malta ed Egitto, oltre che sull’affrontare questioni regionali di comune interesse.

“La Libia rimane una sfida per entrambi i Paesi, e dobbiamo continuare a collaborare,” ha osservato Borg, evidenziando anche l’importanza del Canale di Suez come rotta marittima strategica. È stata inoltre discussa la situazione in Medio Oriente, in particolare l’accordo di cessate il fuoco raggiunto di recente, nel quale l’Egitto ha avuto un ruolo determinante. Borg ha ribadito il sostegno di Malta a una pace duratura basata sulla soluzione dei due Stati. Ha concluso esprimendo fiducia che la cooperazione tra Malta ed Egitto continuerà a rafforzarsi, consolidando i già solidi legami esistenti tra i due Paesi.

