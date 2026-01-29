Inaugurato al Niguarda di Milano il pronto soccorso olimpico

MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina sono stati inaugurati all’ospedale Niguarda di Milano alla presenza delle autorità comunali e regionali il nuovo pronto soccorso generale e il reparto olimpico, quest’ultimo destinato ad accogliere nello specifico gli atleti e i loro entourage in occasione dei giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Un progetto per il quale Regione Lombardia ha destinato 50 milioni di euro. A questo si aggiunge una Centrale Olimpica dedicata, una vera e propria sala di comando capace di visualizzare ed elaborare in tempo reale tutti i dati relativi alla gestione sanitaria delle emergenze.

Nello specifico, il pronto soccorso olimpico è dotato di 21 posti letto, di cui una stanza isolata con filtro, un open space con 10 postazioni e 4 stanze di degenza, per un totale di 10 posti letto dedicati. Accoglie pazienti della family olimpica che necessitano di cure urgenti, stabilizzazione, diagnostica e trattamento in emergenza-urgenza. Il reparto olimpico è composto da 11 stanze di degenza: ciascuna ha un posto letto per il paziente ed uno per l’eventuale accompagnatore. Ciascuna stanza è dotata di bagno dedicato ed è allestita con impianti adeguati per poter fornire un’assistenza semintensiva: può quindi ospitare pazienti anche critici che non richiedono l’assistenza in reparti di intensità assistenziale specialistica.

A completare l’organizzazione anche la Centrale Olimpica con il compito di monitorare in continuo la disponibilità delle Risorse Dedicate (Pronto Soccorso Olimpico e Reparto Olimpico) e delle Risorse Critiche (Apparecchiature diagnostiche, posti letto di Terapia Intensiva e dei Reparti di Alta Intensità assistenziale, Sale Operatorie), nonché delle Risorse Professionali.

“Credo di poter dire che oggi si stia inaugurando qualcosa di veramente molto importante: il nuovo pronto soccorso con questa nuova organizzazione che è veramente un modello. Io credo che dovrebbe essere ripetuto perché riesce ad essere efficiente ed efficace e riesce a far funzionare le cose in maniera eccellente”, ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. “Oggi inauguriamo anche il reparto dedicato alle Olimpiadi e anche questo è un intervento molto importante. Si tratta di un’ennesima dimostrazione di come i soldi per le olimpiadi non siano stati sprecati, ma al contrario investiti perché questa è una legacy che rimarrà e che verrà poi destinata alla cura ordinaria”, ha aggiunto. Il presidente della fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, in un messaggio inviato per l’occasione, ha affermato che “l’inaugurazione del Padiglione Olimpico del Niguarda fa onore a tutti noi e valorizza ulteriormente il ruolo del movimento Olimpico di Milano Cortina 2026 e quindi della sua legacy”.

L’assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso ha definito l’inaugurazione di oggi “l’anello di una catena di uno schema organizzativo che si allarga verso quelle che sono le aree olimpiche, e quindi tutta la Valtellina. Tutto il lavoro che noi abbiamo realizzato in Valtellina rientra sotto quella che è l’area operativa dell’ospedale di Niguarda ed è l’ospedale di Niguarda che trasferisce le sue competenze e il suo personale in Valtellina e gestisce quelle che sono le attività che stiamo portando avanti in questa fase”.

Per quanto riguarda invece il pronto soccorso generale è stato eseguito un completo ridisegno dei flussi che avvengono nel Pronto Soccorso e ad un attento smistamento dei casi in base al loro bisogno di salute (il cosiddetto triage). I flussi sono divisi in base alla complessità assistenziale e sono concepiti per ridurre a zero le attese nelle aree ad alta e a media complessità.

In particolare, saranno presenti: una parte dedicata all’alta complessità e alle emergenze, dotata anche di una shock room integrata dove i chirurghi possono operare in emergenza e dove si possono fare approfondimenti diagnostici immediati (TAC, ecografie, raggi X); Il percorso RAT (Rapid Assessment Treatment) dove vengono assistiti pazienti con problematiche che si risolveranno nella stessa giornata, e che quindi non avranno bisogno di ricovero; l’Osservazione Breve Intensiva è invece un’area dove saranno monitorati pazienti più complessi ed è attrezzata come un reparto di degenza, ma ha tutte le capacità di un Pronto Soccorso per intervenire rapidamente; l’area dei Codici Minori, dedicata ai bisogni di salute non urgenti (i cosiddetti codici verdi e bianchi). “Il nostro Ospedale – racconta Alberto Zoli, direttore generale dell’Ospedale Niguarda e medical care manager per la Lombardia ai Giochi di Milano Cortina – è da sempre il migliore riferimento per le urgenze e le emergenze: assistiamo oltre 300 persone ogni giorno in Pronto Soccorso e gestiamo quasi 1.000 grandi traumi ogni anno. E’ senz’altro il luogo perfetto per accogliere e gestire i potenziali eventi traumatici o le emergenze sanitarie che dovessero verificarsi durante le Olimpiadi”.

