Inaugurato a Roma il nuovo Ponte Giulio Rocco nel Municipio VIII

ROMA (ITALPRESS) – È stato inaugurato oggi il nuovo Ponte Giulio Rocco, il cavalcaferrovia che collega i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio VIII, completamente ricostruito dopo la chiusura del 2016. All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri. L’infrastruttura, varata lo scorso 7 settembre, è oggi pienamente operativa al termine di un intervento che ha consentito di sostituire il vecchio ponte del 1921, chiuso da circa dieci anni in seguito al terremoto del Centro Italia, con una nuova struttura più sicura, più larga e più funzionale. L’opera, del valore complessivo di 4,8 milioni di euro, è stata cofinanziata al 50% da Roma Capitale e dalla Regione Lazio ed è stata realizzata da Astral S.p.A.nell’ambito della convenzione tra i due enti, con il coordinamento del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale.

Il nuovo ponte in acciaio ha una larghezza complessiva di 13,40 metri – contro gli 8,40 del precedente – con doppia corsia a senso unico, marciapiedi raddoppiati e pesa circa 370 tonnellate. I lavori hanno richiesto lo spostamento dei sottoservizi, le indagini geologiche e archeologiche, la demolizione del vecchio cavalcaferrovia – senza interrompere il servizio ferroviario se non per pochi giorni -, il varo della nuova struttura con una gru speciale da 53 metri e 750 tonnellate e a seguire le opere di finitura come riposizionamento dei sottoservizi, la posa del pacchetto stradale e la costruzione dei marciapiedi. Affiancata alla realizzazione del nuovo Ponte Giulio Rocco è in corso la riqualificazione dell’area di parcheggio e del verde adiacente.

L’intervento prevede il rifacimento delle pavimentazioni, la riorganizzazione degli stalli e un miglioramento complessivo della qualità ambientale, con 20 alberature, sistemi di irrigazione e soluzioni per ridurre l’impatto climatico delle superfici carrabili. I lavori, già avviati con la fresatura della pavimentazione, proseguiranno con le prime attività sugli impianti e proseguiranno nelle prossime settimane e si concluderanno entro marzo 2026. L’attività rientra nell’appalto complessivo del nuovo ponte ed è attuata congiuntamente da Roma Capitale e Astral.

“Con la riapertura del Ponte Giulio Rocco restituiamo alla città un collegamento strategico tra Ostiense e Garbatella, atteso da quasi dieci anni. Un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e la sicurezza, che migliora la qualità urbana di un quadrante centrale della città e dimostra come, grazie a una collaborazione istituzionale solida e a un lavoro tecnico di grande complessità, sia possibile sbloccare opere ferme da tempo e portarle a compimento”, ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Parliamo di un intervento ingegneristicamente molto complesso, realizzato in un contesto urbano e ferroviario delicatissimo. Siamo riusciti a demolire e ricostruire il cavalcaferrovia senza mai interrompere le forniture dei sottoservizi e limitando al minimo l’impatto sul trasporto pubblico. Oggi consegniamo alla città un ponte più sicuro, più largo e più accessibile, affiancato da un intervento di riqualificazione del parcheggio e del verde che migliora la qualità dello spazio pubblico, rafforza la dotazione arborea e introduce soluzioni ambientali pensate per rendere l’area più vivibile”, ha sottolineato l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

“Il ponte Giulio Rocco era un’opera ferma da anni che aveva creato una frattura fra due quartieri storici della Capitale come Garbatella e Ostiense. Grazie al cofinanziamento della Regione Lazio, in collaborazione con l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, siamo riusciti a sbloccare un’opera fondamentale che da oggi contribuirà a ricucire i due quartieri. L’intervento ha un impatto positivo anche per la messa sicurezza della Roma-Lido i cui treni potranno da oggi riprendere a passare a velocità normale, dopo che per anni in prossimità del ponte dovevano prevedere dei rallentamenti”, ha affermato l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

