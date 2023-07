VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore all’Ambiente della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, ha partecipato questa mattina alla cerimonia a Battaglia Terme, in provincia di Padova, organizzata dall’amministrazione comunale per inaugurare il nuovo muro di contenimento sul canale Vigenzone. “Si tratta di un intervento curato dalle nostre strutture regionali del Genio Civile per il quale abbiamo investito 600mila euro – dettaglia l’assessore Bottacin -, di fondamentale importanza per il territorio di Battaglia e che permetterà di salvaguardare il quartiere Ortazzo dalle piene. Più volte questa zona si è trovata in difficoltà, specialmente durante l’alluvione del 2011”.

L’intervento è costituito da un muro di contenimento di circa 100 metri in calcestruzzo rivestito di mattoni faccia a vista, che collega le opere idrauliche dal ponte delle Chiodare al muro esistente in corrispondenza del Museo della navigazione. Inoltre, ai piedi del nuovo muro è stata realizzata una difesa di sponda con palificata in legno e rivestimento in pietrame e geotessuto per dare portanza al piede.

“Ancora una volta opere che non sono visibili ai più – conclude Bottacin -, risultano in realtà decisive per la sicurezza dei cittadini. Interventi rilevanti per le comunità e l’intero territorio regionale, che continuiamo a portare avanti con tenacia. Infatti, nell’ambito di un ambizioso piano per la sicurezza idraulica e idrogeologica del Veneto, del valore di 3,2 miliardi di euro, in questi anni abbiamo dato risposte importanti realizzando già opere per oltre 1,5 miliardi”.

foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).